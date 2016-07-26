信不信由你｜俄國女選手大爆三屆奪金秘訣 竟然靠做這件事......

32歲俄羅斯女運動員Alla Shishkina，從2012年倫敦奧運、2016里約奧運到本屆的東京奧運，連續三屆在女子團體水上芭蕾項目中摘金，她近日接受傳媒訪問時大爆奪金的秘訣。

英國《每日星報》(Daily Star)報道， Shishkina接受俄羅斯媒體訪問時透露，醫師兼團隊顧問Denis告訴她，如果想在比賽中擁有爆發力，做愛是一個不錯的方法，Shishkina亦採納有關建議，她說：「當被催情的時候，對女性的睪酮和肌肉都有益處」。她更建議，若想鍛鍊肌肉並達到最佳狀態，賽前的做愛「最好都不要達到高潮」。

Shishkina：巨乳的人最難訓練

另外，Shishkina又提到睪酮通常被認為與「運動憤怒」與「侵略性」有關係，建議如果有運動員希望能保持「憤怒」狀態的話，那就最好在賽前不要做愛。

報道指，Shishkina過去的訪問都相當出位，曾經談論過巨乳跟水上運動的關係，當時訪問談及坊間有指「巨乳的人在水上比較容易漂染」，Shishkina反駁有關說法，指從訓練的經驗可以發現，其實巨乳的人才是最難訓練」。