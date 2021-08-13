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東京奧運｜保特與牙買加總統都讚　日俄混血美女IG回應
2021-08-13
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東京奧運Hansle Parchment男子110米跨欄Trijana StojkovicAndrew HolnessUsain Bolt牙買加
東京奧運｜保特與牙買加總統都讚　日俄混血美女IG回應
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Trijana Stojkovic特意穿上牙買加的外套表達感謝。(Instagram圖片)

因為義助牙買加跑手Hansle Parchment一事，令日俄混血美女職員Trijana Stojkovic一時間爆紅。而這位奧運職員穿上由Hansle Parchment所贈的牙買加運動外套，感謝Hansle Parchment贈她禮物，又指Hansle Parchment的說話也拯救了她。

Trijana Stojkovic是一位日俄混血兒，懂得日語及英語，日本傳媒最初以為是義工，及後得悉Trijana為大會職員，在泳館外的車站協助選手及傳媒。Trijana在網上爆紅，她在個人Instagram就表示：「我非常感激所有人，Hansle贈送的禮物非常合身，感謝你Hansle。謝謝大家的好意，我知道感謝都不足夠，你們的說話拯救了我很多，我祝福大家都快樂和健康。」Trijana還有一個弟弟，於福岡上學。

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Hansle Parchment獲義助一事在網上熱傳。(路透社)

牙買加總統Andrew Holness亦在Twitter表示：「所有牙買加人都知道感恩是必須，Hansle Parchment就作出完美的示範。」而男子100米，世界紀錄保持者的保特（Usain Bolt）亦到Trijana Stojkovic的Instagram留言大讚。

相關新聞：東京奧運︱百一欄金牌得主搭錯車差點錯過比賽　日女義助奪金獲邀訪牙買加

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜保特與牙買加總統都讚　日俄混血美女ig回應-280341
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