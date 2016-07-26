東京奧運｜保特菲比斯雙雙退役 盤點新飛人飛魚大熱人選

過去多屆奧運會上，主宰水上及地上分別是牙買加飛人保特（Usain Bolt）及水神菲比斯（Michael Phelps），然而二人在里約奧運後先後退役，今屆東京奧運將誕生出新的飛人和飛魚。

過去贏過8面奧運金牌，保特自2008年開始主宰男子100米及200米跑，並創下9秒58的男子100米世界紀錄，以及於2012年奧運，寫下9秒63的奧運紀錄。對於自己的世界紀錄，保特就表示自己暫時未見到受到威脅，但仍期待在沒有自己上陣之下，男子100米跑會由誰勝出。

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保特看好保美爾接棒

其中美國的保美爾（Trayvon Bromell）將會是保特看好的金牌熱門，保特指保美爾展示其潛力，而保美爾今年亦創下個人最佳的9秒77成績，是目前世界最快的跑手。

至於男子200米，17歲的美國跑手禮頓（Erriyon Knighton）亦是備受關注的一員。禮頓在早前的測試賽跑出19秒84，打破了保特所保持的男子U18及U20紀錄，並取得今屆奧運的資格。雖然與保特的19秒19世界紀錄仍有距離，但其實力已被看好。另一美國選手比拿歷克（Kenny Bednarek），今屆亦造出過19秒78的成績，也是爭奪200米金牌的一員猛將。

奪13面世錦金牌 迪素成新美國隊長

至於4屆奧運贏過23面游泳金牌的菲比斯，在里約奧運後退役。迪素（Caeleb Dressel）與賴恩梅菲（Ryan Murphy）成為美國泳隊的兩個隊長，其中迪素將會出戰男子50米及100米自由泳及100米蝶泳的比賽，更是100米蝶泳的世界紀錄保持者。這位24歲泳手，在上屆奧運個人項目僅於100米自由泳取得第6名，但仍與菲比斯等合作取得4x100米自由泳及4x100混合泳中奪得金牌。在5年過去，迪素已於2017及2019年兩屆世錦賽取得7面個人賽金牌，連同接力更已擁有13面金牌，成為今屆奧運的焦點泳手。