東京奧運｜兒時教練：何詩蓓成功最大原因是情商高

港隊「女飛魚」何詩蓓今早出戰女子100米自由泳準決賽，以再破亞洲紀錄的52秒40，在首組以第一名完成，並以總成績第二名躋身決賽。女子100米自由泳決賽香港時間明早9時59分舉行。正在澳洲的前南華會教練黃文凱表示，何詩蓓從小就有游泳天份，但不算十分標青，她速度快，但不算特別快，認為她成功最大原因是情緒智商高，比賽速差很低及很平均，不會大起大跌，形容是天賜予她的特殊技能。

何詩蓓寫下夢想是參加奧運及入決賽

黃文凱指初次接觸何詩蓓時她10歲，當時他教水會要求所有小朋友寫下自己對游泳的期望及夢想，記得何詩蓓當時寫下想參加奧運及入決賽。黃文凱憶述當時望著小小年紀的何詩蓓說：「路很長，慢慢來。」他指自己從電視看比賽，見到何詩蓓終於完成小時候的奧運夢想，並取得銀牌，覺得很感動。

寄語何詩蓓：盡量享受奧運每一分每一秒

黃文凱教導何詩蓓至對方13歲，便到澳洲發展教練事業，何詩蓓父母每年暑假都會帶她到悉尼練水，黃文凱也有帶何詩蓓參加澳洲當地的比賽。他寄語何詩蓓，盡量要享受奧運的每一分每一秒，因為永遠不會知道發生甚麼事，就像跨欄一樣，逐步來，希望她有更好成績，但盡全力已經足夠。

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