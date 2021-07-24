東京奧運｜內村航平意外落馬無緣爭個人獎牌 賽後欲向隊友謝罪

在2012年及2016年連贏兩屆奧運個人全能金牌的內村航平，自2017年世錦賽受傷後成績下滑。在今屆賽事他沒有參與個人全能，只參加單槓的項目。然而在今日(24日)的預賽，內村航平落地失手跌倒，致無法晉身單槓決賽。賽後，內村接受訪問時表示，想向與他競逐代表日本出戰單槓個人賽的米倉英信謝罪。

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曾經是日本體操界的巨星，32歲的內村航平今屆賽事雖然克服傷患復出，但是未有參與強項的個人全能，僅報名出戰單槓及雙槓。在單槓的預賽，內村選擇了難度6.6分的動作，是日本隊內最高難度分，然而這位兩屆金牌得主在落地時失手跌倒，令他僅得7.266的表現分，總分僅13.866，肯定無法晉身之後的決賽。

訪問時暗示或會退役

賽後雖然內村在接受傳媒訪問時表示：「在隊內與米倉爭奪參賽資格，我感到很抱歉。」內村又指自己應該將機會讓給後輩，又指自己已經第4次參與奧運，但現在無法做好體操，日本傳媒估計這個金牌選手將因此黯然退役。