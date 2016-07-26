東京奧運｜美國遇疫情泳池關閉 前隊友：何詩蓓捱凍到湖中集訓

港隊「女飛魚」何詩蓓昨日在奧運女子200米自由泳歷史性奪得銀牌，曾與她一同出戰上屆里約奧運的前港隊泳手劉彥恩在電台節目表示，昨日見到何詩蓓創造了自己的最佳時間，也締造了歷史，指對方經過長時間努力才有今日的好成績，為何詩蓓感到高興，她形容看比賽時心情十分激動，又指何詩蓓在她心目中是第一。

隊友爆何詩蓓愛吃雞蛋仔

劉彥恩指，何詩蓓在香港長大，入讀本地學校，喜愛吃雞蛋仔，觀看本地電視台長大，只是大學時期在外國訓練，以前一起訓練時已知道何詩蓓的實力，也是一個很有自律性的泳手，在美國密歇根讀大學時，堅持每晚約11時要睡覺，翌日5時半便要接受訓練，之後再要上課。

劉彥恩又指，新冠疫情對泳手影響較大，何詩蓓當時在美國訓練，但當地疫情比香港更嚴重，所有泳池關閉，她在寒冬也到湖中訓練。其後她決定回港訓練，由體育學院安排美國教練透過網上遙距教學。

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