東京奧運｜劉慕裳任持旗手 今屆賽事圓滿結束

東京奧運踏入最後一天，在閉幕典禮中，替港隊摘下一面空手道銅牌的劉慕裳擔任持旗手，手持區旗入場。隨著東京奧運聖火逐漸熄滅，大會宣布今屆奧運圓滿結束。

香港隊在今屆奧運戰蹟彪炳，在劍擊、游泳、乒乓球、空手道及單車均能奪牌而回，一共取得1金2銀3銅，創造了歷史上最佳成績。一班香港市民更不分晝夜聚集在商場觀看港隊直播，香港出現了近年少有的團結，香港運動員也得到前所未有的關注。

巴黎為下屆主辦城市

經過2星期的激戰後，今屆奧運終走到閉幕一刻。香港一早定了以劉慕裳擔任持旗手旗手進場，她在進場時少了比賽時的凌厲眼神，臉上反而多了一副輕鬆的表情。在各持旗手進場後，大會先秉承傳統，向馬拉松項目的得獎者頒發獎牌，再進行長達一個多小時的文化表演。然後，東京都知事小池百合子將奧運五環旗交到巴黎市長Anne Hidalgo手中。同一時間，下屆賽事主辦城市巴黎開始其等待已久的表演。最後，在國際奧委會主席巴赫及東京奧組委主席橋本聖子致辭後，奧運聖火逐漸熄滅，今屆奧運正式結束。

下屆奧運將於3年後在法國巴黎舉行，各位市民若記得這2星期各運動員如何為香港創造傳奇一刻，平日可多給予運動員鼓勵，相信這就是對他們最大的支持。

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