東京奧運｜劉慕裳空手道個人形獲銅牌 港隊一日添兩牌
1 小時前
東京奧運｜劉慕裳空手道個人形獲銅牌 港隊一日添兩牌
東京奧運空手道項目，香港代表劉慕裳在女子個人形項目的銅牌戰出場，在面對土耳其代表Dilara Bozan的比賽，以0.42分之差擊敗對手，為香港取得一面銅牌，也是香港代表團今屆的第2面銅牌。
在之前的排名戰及預賽，劉慕裳僅不及西班牙的世界第一選手。與之前的兩場比賽有別，銅牌戰只有兩名選手各自進行演出，排名賽第2組得第3的土耳其選手Dilara Bozan率先演出，其後再到劉慕裳上陣。
以3戰最佳表現獲勝
Dilara Boza在銅牌戰表現比之前兩場進步，在技術分獲18.48分，而表現分得8.04，合計獲26.52分。至於劉慕裳在表現分與Dilara Boza相同，但因為其技術分有18.90，比對手僅僅多出0.42分，最終劉慕裳以0.42分之差，以26.94分擊敗對手獲得銅牌，而成績是她在今日3戰中最好。
空手道是今屆新增比賽項目，但下屆巴黎奧運不會舉行，故此今屆是唯一空手道的奧運賽事。
相關新聞：
東京奧運｜張家朗與加素合照集郵 西班牙籃球員高足劍壇193成個頭
東京奧運賽程︱李慧詩劉慕裳衝擊獎牌 港女乒團體戰德國爭銅 (附比賽時間)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜劉慕裳空手道個人形獲銅牌 港隊一日添兩牌-279107