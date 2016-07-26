東京奧運｜首奪個人形獎牌 劉慕裳：要相信自己

東京奧運空手道項目，香港代表劉慕裳在女子個人形項目贏得銅牌，賽後她寄語港人要好好裝備自己，把握機會。

周四東京奧運，劉慕裳於女子個人形的銅牌戰中打糸東流的「北谷屋良公相君」（Chatanyara Kushanku）套拳，以0.42分之差力挫對手贏得銅牌。賽後劉慕裳表示，美國之行令自己這套更完整：「2017年時我都是打同一套拳，到了2019年我轉了較傳統的style，是這幾個月去了美國集訓時再轉回來。我反而覺得之前用了練傳統style的時間，令我這套拳打得更好。」

劉慕裳亦感謝一眾香港朋友的支持，指自己收到所有支持者祝福：「奧運是運動員最高最大的舞台，可以參加到已經很好，多謝一直幫助我的朋友。」她坦言自己「第一場有少少唔聚財」，因為還在適應場地的質地，但第二、第三場適應了後，「覺得自己是愈打愈好」。

下個目標11月世錦賽

最後，劉慕裳寄語香港人要努力：「希望大家要相信自己，亦要好好裝備自己，因為你不知道自己幾時有機會，可以發揮自己。」她又指，自己下個大賽為11月的世錦賽，希望到時可以再贏得獎牌。

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