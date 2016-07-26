東京奧運｜南韓射箭女選手安山奪兩金 卻因短髮被網路霸凌

韓國射箭女選手安山在東京奧運混合團體賽及女子團體賽連奪2面金牌，並在女子個人項目挺進8強，力爭第3面金牌時，卻因一頭短髮被部分韓國網民抨擊，甚至要求取消她的金牌資格。

被指使用厭男用語

20歲的安山因一頭俐落短髮，在以男性為主的韓國論壇上被質疑是否支持女性主義，之後有網民找出她過去在社交網站的留言，指控她是「仇男主義者」，她過去曾在社群網站寫出「5兆5億」、「Oong Ang Oong」等詞彙，近些年來被男性認為是厭男用語。「5兆5億」(오조오억)意思是很多很多，但後來被用來貶低男性形容男子精子數量，「Oong Ang Oong」(웅앵웅)原本來源是Twitter，演變成無視男生的話語。

被問為何剪短髮回答只是因方便

安山剪短髮也被拿來做文章，有人曾問她為甚麼剪頭髮，她回答就只是因為方便，但還是被男性網民狂罵。部分反女性主義網民湧入安山的Instagram，要求她道歉。不僅如此，由官方發出的安山個人照片裡，她射箭背帶上還別有世越號的別針也引起爭議。

射箭協會：請救救安山選手

射箭協會官網也發文為她聲援：「請救救安山選手」、「請責罰惡評」、「請不要讓安山選手道歉」，以及「請保護選手」。藝人具惠善及KBS前女主播金京蘭等，也剪短髮為她應援，並發文聲援她：「短髮怎樣了真是生氣！」不過安山情緒疑似受到影響，她昨日上場時被發現已摘下射箭背帶上的世越號別針。

法新社及路透社：網路霸凌

針對安山的爭議事件也引起外媒注意，法新社、路透社都以「網路霸凌」形容，英國BBC駐韓記者也在自己的Twitter上發聲，指「髮型並不構成問題，這次事件是那些不能接受女性不符合自己理想的少數聲音造成」，並呼籲韓國政府若想解決兩性不平等及低生育率問題，應該正視這次事件。

「女性主義」等同「厭男」

「女性主義」在韓國已是負面形容詞，女性公眾人物一言一行都被放大檢視，只要被冠上支持女性主義標籤，在反女性主義的部分男性眼中，就會與「厭男」畫上等號。

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