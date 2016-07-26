東京奧運｜印尼女雙金牌得主不止有樓送 祖家領袖送舖又送牛

香港劍擊代表張家朗贏得金牌，獲得大概750萬港元獎金，能買到幾大間屋還是有數得計，至於那些免費乘車優惠……還是算了。不過同樣贏得金牌，印尼的羽毛球女雙組合Greysia Polii及Apriyani Rahayu目前所得的獎勵就誇張得多。

外國傳媒報道，作為其中一個熱愛羽毛球的國家，印尼在Greysia Polii與Apriyani Rahayu奪得女雙金牌之後，除了獲印尼政府給予的50億印尼盾（約2,710,590港元）之外，還有當地領袖自發向金牌運動員送出住宅、商舖，以及5隻牛。

出生於蘇拉威西島的Apriyani Rahayu，當地的地區領袖，承諾會送一間屋以及5隻牛予Apriyani Rahayu作為其金牌獎賞，另外亦有連鎖餐廳將其中一間門市送予二人。前印尼羽球手，亦是二人代表的羽毛球俱樂部代表的黃祖金指，二人的金牌，讓女子運動得到注意。而印尼羽毛球總會的代表相信二人的金牌有助吸引更多年輕運動員參與羽毛球訓練。

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