東京奧運｜印尼17年後再入羽毛球男單4強 金廷興奮變超級撒亞人

東京奧運羽毛球男單8強賽事，印尼選手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）今日(31日)以21:18、15:21及21:18，局數2:1擊敗丹麥球手安頓臣（Anders Antonsen）。賽後金廷激情大叫震奮人心，連國際羽毛球聯亦惡搞他成超級撒亞人。

今場羽毛球男單8強打得十分緊湊，金廷於首局一度被追平至12:12，之後接連突擊得手以21:18先取首局。第2局安頓臣在落後5:6時連取7分，更以21:15扳平局數。最後一局兩人打成14平手，之後金廷減少失誤，控制了網前球路下以21:18贏波晉級。

贏波後金廷即時走近場邊放下球拍，然後立即激動大叫，國際羽毛球聯亦惡搞他成超級撒亞人，全因金廷是自2004年陶菲克後，17年來首次有印尼球手打入奧運男單4強。當時名不經傳的陶菲克於雅典奧運奪金，之後成為世界級球手，印尼網民亦已經將擁有強烈殺球再上網前搶攻的金廷，拿來和年輕的陶菲克作比較。

諶龍挫周天成與金廷爭入決賽

另一場男單8強則有中台大戰，諶龍面對2號種子、中華台北的周天成先贏一局21:14，之後輸9:21，到決勝局再贏21:14晉級，將會和金廷爭入決賽。

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