東京奧運｜台柔道男神奪銀創歷史 日本湧現「楊太太」

「柔道男神」楊勇緯在今日(24日)東京奧運柔道男子60公斤級決賽勇奪銀牌，寫下中華台北在這項目的歷史，而且瘋狂吸納女粉絲。

23歲的楊勇緯首次參加奧運，早前曾透露最希望在這個大舞台遇上世界排名第2位的高藤直壽，結果夢想成真，與這位日本選手會師決賽。可惜，楊勇緯未能突破高藤直壽的防守，戰至加時3分40秒，因為累積了3次指導，最終落敗。

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不過，這面銀牌已經令楊勇緯成為首位中華台北運動員，於奧運柔道項目站上頒獎台，難怪賽後喜極而泣：「這證明台灣也有好的柔道選手。我不會因為這面銀牌就停下腳步，因為我要的是金牌。」

蔡英文致電感謝楊勇緯

在台灣，蔡英文總統在Facebok發文恭賀楊勇緯締造了歷史新紀錄：「剛才，我撥了電話給勇緯，謝謝他的努力！」

楊勇緯在今次東奧除了收獲銀牌之外，更以陽光俊朗的外表吸引了大批日本女粉絲，令這位「排灣族勇士」成為了日本Twitter的熱門搜尋，更有不少日本網民自稱「楊太太」，人氣高企。