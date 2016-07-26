東京奧運｜各國奪牌獎勵大比併！香港金牌張家朗獲750萬 菲律賓送樓+終身免費機票

東京奧運已進行了一半的賽事，不少運動員都成功獲取佳績。香港花劍選手張家朗更代表香港事隔25年，再次於奧運取得金牌，獲得最少750萬獎金。同為金牌得主，不同國家有不同程度的待遇及獎勵。以下為大家總結不同選手的奪牌獎勵，到底哪個國家金額最高？

【香港】

男子花劍選手張家朗為香港取得今屆奧運首面金牌，而「女飛魚」何詩蓓更獲得兩面金牌！根據恒基「精英運動員嘉許計劃」，個人金牌獎金為500萬元，而銀牌和銅牌獎金分別是250萬元和125萬元。張家朗母校林大輝中學亦將送贈250萬元。除此之外，本港不同商家亦有為運動員提供優惠及獎賞，例如終生免費搭港鐵、一年任搭九巴及免費寵物保健等。

【中國】

相比其他國家為奧運獎金加碼，中國運動員的獎金比起2012年倫敦奧運反而縮水。以金牌氣槍選手楊倩為例，可獲國家體育總局的20萬人民幣獎金，不過仍可得到地方政府的加碼獎金。更有清華大學保送研究生、家鄉寧波企業提供房產等。

【台灣】

台灣於今年奧運屢創佳績，至今獲得2金4銀4銅。根據奧運金牌者可獲2,000萬新台幣（約港幣556萬元）、銀牌可獲700萬新台幣（約港幣195萬元）、銅牌可獲500萬新台幣（約港幣139萬元）。選手可選擇可單次領取或終生月領。

【菲律賓】

菲律賓亦於今屆奧運取得史上第一面金牌，由女子55公斤級舉重選手Hidilyn Diaz獲得。回國後獲熱烈歡迎，除了政府及贊助商的奧運獎金最少3,300萬披索（約港幣509萬元），有房地產公司贊助兩棟房屋，包括馬尼拉別墅及伊斯特伍德市公寓。而菲律賓航空及亞航則提供終身免費機票、石油企業提供終身免費加油。而菲律賓奧會主席主席兼國會議員托倫蒂諾更贈送一塊地，可說是最多獎勵的國家。

【韓國】

年僅17歲的金在德，為韓國於東京奧運獲得兩面射箭金牌。韓國為奪牌提供一次性獎金：金牌為6,300萬韓元（約港幣42.3萬元）、銀牌為3,500萬韓圜（約港幣23.5萬元）、銅牌為2,500萬韓圜（約港幣16.8萬元）。另外金牌選手每月亦可獲100萬韓元（約港幣6,600元），男性更可以免除預備軍身份服兵役。

【英國】

雖然大部分國家都有為選手提供獎金，但不少運動大國家如英國，卻不提供任何現金獎勵。英國奧委會指促使運動員努力的並非獎金，而是對運動的積極及熱誠，以及為了國家榮譽而戰。雖然沒有獎金，但每年選手都會獲得訓練津貼。