東京奧運｜國立跑道存廢將起爭議 每年維修耗約1.7億

東京奧運曲終人散，殘奧會即將在月底展開。然而多個新建場地的處理，成為日本下一輪的話題。當中國立競技場的跑道存廢是其中一個爭議。

日本政府當初計劃，是將國立競技場改建為球類活動的專用場地。然而，國際田徑總會就希望在國立競技場舉辦國際賽，令到國立的跑道存廢需再進一步探討。然而跑道的維修費將不輕，估計在奧運後，每年要24億日元（約1.7億港元），這筆資金將由哪一方負責仍未確定。有奧運關係者指出：「拆走跑道將不會獲社會所理解。奧運沒有觀眾入場已成事實，這將會影響有關凡討論。」

水上活動中心座位未用過就要拆

除了國立的問題，還有其他場館都需要面對維護問題。在江東區的東京水上活動中心，估計每年維修費赤未將達6億日元（約4,200萬港元），當中設有1.5萬個座位，原定在奧運後減至5,000個。但是大部份的座位卻在一個觀眾都沒有坐過之下，就被拆去。日本游泳聯盟有聲音覺得非常可惜和浪費。

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