東京奧運｜國際體操聯會公布橋本大輝得分計法 強調評分公正準確

19歲日本體操小將橋本大輝，早前在東京奧運男子個人全能賽決賽險勝國家隊肖若騰奪金，但引來無數內地網民爆轟評分不公，並於社交媒體洗版。國際體操聯會日前發表聲明，指這場決賽的評分是公正準確。

國際體操聯會於聲明中表示，橋本大輝在跳馬落地失誤的扣分已經計算在內。橋本大輝的動作難度分為5.6，總分最高可達15.6分，而他卻因失誤被扣0.9分，包括：第一次起跳時雙腿輕微分開、身體輕微彎曲、第二次起跳時雙腿輕微分開、落地準備不足、落地時未能完成全套轉體動作、落地時右腳向外伸出一大步及右腳踏出界額外分，因此其14.7分為正確分數。

最後，國際體操聯會於聲明中感謝各位選手於賽事中的出色表現，以及其體育精神。早前有大批內地網民到橋本大輝的個人社交媒體作人身攻擊，亦有不少網民改圖侮辱日本。

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