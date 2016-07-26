東京奧運｜圖標小藍人真身曝光 超勁！5分鐘做50款

東京奧運開幕典禮，由小藍人演示的50個比賽項目圖標表演，雖然只有短短5分鐘，但充滿活力、創意及趣味的肢體演出，大獲全球好評之餘，亦令人好奇，到底這個精彩演出的幕後功臣是誰呢？

當日在開幕典禮演出的，是來自日本喜劇團體「GamarJobat」成員HIRO-PON、MINAMI Daisuke、MATSUMOTO Ryo，以及知名默劇團體「Gabez」的 MASA和hitoshi，合共5人。《日本放送協會》(NHK)訪問了其中3名功臣，他們分別是HIRO-PON、MASA和hitoshi。

他們被問到整個演出由構思到決定的過程，HIRO-PON指，他們於今年2月接獲邀請，他說：「在得知主題是圖標遺產後，就開始思考如何讓它變成一個具戲劇性的有趣演出。」他大膽決定要做齊全部50個運動項目，將二維平面的圖標轉變為三維，他說：「默劇不用文字，演出都是通過情感來感動人心，小藍人演出讓人看到充分的肢體動作，最能打動人心」。他笑言：「但是，整個表演時間只有4分鐘，要做畢50個項目，每個項目只有4秒，難度挺高，跟單位溝通後，雖然增加至5分鐘，但時間依然倉促，非常艱難。這是一個相當魯莽的項目，稍有差池，我將不可能被原諒。」

HIRO-PON：半空動作為甚麼不試試躺著呢？

被問到如何呈現圖標，期間有何困難時，HIRO-PON指出，只要仔細觀察那50個圖標，大概可將它們分為幾類，他說：「例如，一些只能用上半身表達的，一些使用自行車和工具的，以及一些只有一個球，但有些情況涉及反地心吸力的圖標，例如半空動作，又該如何表達呢？我想，為甚麼不試試躺著呢？可以通過轉動攝影機角度去做。」

他們通過像運動員一樣重複練習每個動作，以秒計來計算，並優化動作及構圖，直至道具的位置和更換衣服的方法有所改進，前後大約花了3個月的時間。

MASA：首先我要忍住笑

他們又分享了一件趣事。Hitoshi說：「在自行車比賽《BMX Freestyle》的圖標中，你要戴上面具，拿起工具，另一隻手要支撐著翻轉的MASA，過程很困難。」

MASA則說：「對於我來說，當時最困難的，首先我要忍住笑。」

HIRO-PON補充說，外界似乎都在對他們在演出上扮演的角色有興趣，他說：「主要展示標圖的小藍人是MASA，hitoshi是白色頭罩及衣服、在旁邊提供輔助及道具。至於我，實際上是一名攝影師。」

重溫小藍人演示的50個比賽項目圖標表演

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