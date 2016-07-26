東京奧運｜土生土長港將首奪銅牌 蘇慧音：只要相信，有些奇蹟就可能發生

香港女子乒乓球隊於周四團體賽4強擊敗德國取得銅牌，一眾土生土長的女將都在賽後感觸落淚。今仗為港隊贏出兩場單打的蘇慧音，賽後便鼓勵後輩「我們有機會，以後他們同樣都有機會」。

今場港隊變陣，23歲的蘇慧音於球隊先輸一場單打下，兩場單打都擊敗對手，成為港隊反勝德國的最大功臣。賽後她直指「自己都被結果嚇親」：「我之前同對方兩人打過都是慘敗。贏了第一場已經覺得很不可能，去到這一步我好多謝兩位隊友，由第一場行到依一步，互相扶持一步一步才走到這一步。」

鼓勵後輩勇於轉打全職

蘇慧音又希望這面銅牌能令香港的父母放手讓子女一試轉打全職運動員：「有時家長會擔心，如果打乒乓球後沒有突出成績是否會沒出路，但這獎牌是很大鼓勵，因為我們有機會，以後他們同樣有機會。」她又透露隊友賽前都抱著輸波心態出賽，但「只要相信，有些事、有些奇蹟就可能發生」。

李皓晴：終於做到了

已經出戰三屆奧運的李皓晴，於賽後第一句說話便指「到現在都覺得不可思議」:「第三次（奧運）我們終於做到了。每屆奧運都是以贏牌為目標，等了不知幾多年，現在終於做到了。」

李皓晴於15歲便轉打全職，她便指鼓勵其他人勇於挑戰，全職成為運動員：「由學生變成運動員的路，在香港經常是一個抉擇的難題，希望這面獎牌可以令香港的家長們更有信心，放膽讓小朋友成為全職運動員，投身體育事業。」

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