東京奧運｜坐騎拒服從連累失分 現代五項德國女選手當場哭崩

奧運其中一個古典，但又不是很受注目的比賽，是現代五項，在最新的奧運比賽分為劍擊、游泳、馬術以及賽跑與射擊的混合比賽。昨日(6日)在今屆東京奧運賽場，女子現代五項的比賽，出現特別的一幕。德國選手Annika Schleu在馬術項目因為坐騎多次拒絕跳欄，令到當時處於領先位置的Annika Schleu最終於馬術只得0分，無法競逐獎牌。

Annika Schleu在今屆現代五項中，在首個項目的游泳雖然只有24位，但連同劍術獲勝，她本來以554分領先，形勢大好。然而在馬術項目，馬匹並非採用選手自己坐騎，而是由大會隨機編配。Annika Schleu在馬術比賽時，坐騎卻多番拒絕跳欄，令Annika Schleu淚灑當場。而她最終在馬術項目只有0分。

在最後舉行的跑步及射擊混合項目，選手需要跑往射擊場，再以雷射槍射中5個目標，然後再進行800公尺賽跑，重複4次，Annika Schleu在該項目取得第18名，獲537分，最終以1,088分完成全部比賽，排名31。

原本有力衝擊獎牌

Annika Schleu已經是第3次參與奧運，2012年倫敦奧運只得26名的成績，不過之後其表現開始上升，至里約奧運獲得第5，之後因為中國選手陳倩在藥檢不合格被取消資格而升上第4。而她在世界以及歐洲的現代五項錦標，也獲得過多次團體及接力金牌，2018年更是世錦賽的個人賽銀牌得主。

雖然Annika Schleu在馬術項目雖然並不算得上出色，但仍是前列選手，上屆里約奧運在馬術獲293分，若以同樣分數補足的話，Annika Schleu確實有力威脅金牌的英國選手Kate French。

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