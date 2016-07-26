東京奧運｜大坂直美3日3戰終落敗 第3圈不敵捷克球手

在東京奧運開幕禮上負責燃點聖火，並因此將首戰比賽時間推遲的日本女子網球手大坂直美。因為比賽時間的更改，而需要在3日內完成3圈的比賽。結果去到今日(27日)第3圈賽事，大坂直美就直落以兩盤1:6及4:6負於捷克的Markéta Vondroušová。

原定在24日展開第1圈賽事的大坂直美，首戰對鄭賽賽的比賽因為她要參與開幕禮點聖火而押後一日，令大坂直美被迫要在3日內進行首3圈賽事。縱然昨日仍能輕取瑞士的Viktorija Golubic。但今日面對Markéta Vondroušová卻陷入困境。

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全場32次沒有壓力下失誤

大坂直美連戰3日，在今日對世界排名42的Markéta Vondroušová，首盤被對手3度打破發球局，並出現14次沒有壓力下的失誤，結果以局數1:6先失第一盤。至第2盤大坂直美雖然稍有改善，但仍然出現18次沒有壓力下的失誤，並以4:6的局數失掉第2盤，以盤數0:2不敵Markéta Vondroušová被淘汰。