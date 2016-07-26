東京奧運｜大橋悠依再奪一金 連取兩項個人混合泳冠軍

早前在女子400米個人混合泳奪得金牌的日本泳手大橋悠依，今日(28日)在女子200米個人混合泳再下一城，成為首位在單屆奧運連奪兩金的日本女泳手。

在女子400米個人混合泳力壓兩名美國泳手奪金，大橋悠依再出戰較短的女子200米個人混合泳。在預賽大橋悠依只以第10名晉級。在之後的準決賽，大橋與中國的余依婷同組，大橋亦僅以2分09秒79，以第5名成績取得決賽入場券。而中國的余依婷則排第4。

相關新聞：東京奧運｜大橋悠依奪金 曾患重度貧血 以為泳手生涯已盡

然後在今早的決賽，大橋悠依雖然前50米蝶泳僅並列第5轉池，但之後背泳已追上第2位，並僅落後中國的余依婷。到蛙泳時，大橋仍守在次席。到最後的自由泳，大橋最終以2分08秒52，力壓另外兩名美國泳手Alex Walsh及Kate Douglass奪得金牌，而余依婷僅得第5。

相關新聞：東京奧運｜何詩蓓破亞洲紀錄奪銀牌 「只要努力都可以有成績」

大橋是日本首位女泳手於一屆奧運內，連取兩個項目金牌。自1996年奧運起，女子200米及400米個人混合泳金牌都由同一位選手獲得，當中中國的葉詩文亦曾在2012年倫敦奧運取得該兩面金牌。