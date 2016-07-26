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東京奧運｜奧運高球賽開幕遇雷暴　麥萊爾首日僅並列20
8 小時前
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東京奧運｜奧運高球賽開幕遇雷暴　麥萊爾首日僅並列20
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奧運高球賽事，首日遇上惡劣天氣一度暫停。(路透社)

東京奧運今日(29日)開始展開高爾夫球項目賽事，但由於出現雷暴，比賽一度暫停逾2小時，4個大滿貫冠軍的愛爾蘭球手麥萊爾（Rory McIlroy）表現一般，首日以低標準桿2桿的69，並列20位。

日前颱風尼伯特橫過日本東部，令東京一帶近日天氣欠佳。今次東京奧運高球賽事於東京西北方的琦玉縣霞關高爾夫球場舉行。比賽在今晨日本時間7時半開始，至下午1時55分，賽會宣布因為惡劣天氣而暫停，要到下午3時再決定，比賽至日本時間4時15分重新展開。今屆賽事又因為新冠肺炎，部份世界前列選手未有參賽，而現世界排名第3的湯馬士（Justin Thomas）已經是排名最高的球手。

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麥萊爾（左）與森川哥連賽後交流。(路透社)

奧地利球手首日打出8隻小鳥領先

完成首日賽事後，奧地利球手Sepp Straka以低標準桿8桿領先，Sepp Straka在當中第3、5、6、8、13、14、15及17洞都打出低標準1桿的小鳥。而泰國的Jazz Janewattananond以低標準桿6桿，暫時排第2。至於比利時的Thomas Pieters及墨西哥的Carlos Ortiz則取得低標準桿6桿，並列第3位。

世界排名第3的湯馬士，首日僅以平標準桿完成，至於世界第4的日裔美國球手森川哥連（Morikawa Collin）與麥萊爾同樣取得低標準桿2桿的69，並列20。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜奧運高球賽開幕遇雷暴　-277995
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