東京奧運｜女子凱林賽金牌得主曾險退役 30歲首戰奧運奪金

在東京奧運場地單車項目女子凱林賽，雖然香港人將焦點落在「牛下女車神」李慧詩、中國的鍾天使以及德國的Emma Hinze，然而3人都未能晉身決賽，最終金牌落入荷蘭的Shanne Braspennincx手上。或者Shanne Braspennincx勝出可能有點幸運，但30歲的Shanne Braspennincx出戰奧運，並不容易。

Shanne Braspennincx今次才首次出戰奧運，過去從未在國際大賽取得冠軍，在2015年世錦賽獲得過凱林賽的銀牌，當屆李慧詩排名得第7。同年，Shanne Braspennincx因為心臟病，要進行大手術。

6年前心臟病要「通波仔」

Shanne Braspennincx表示：「我有想過（退役）。因為當你作為一個運動員，心臟病是不一樣的東西。」她之後進行手術，重新接通被阻塞的血管，以及裝上支架。Shanne Braspennincx指：「之後花了半年，去看看我能否繼續做運動員。即使如此，還要看看我能否回復以前的狀態，看我的身體是否已離我而去。」

對於獲得首面奧運金牌，Shanne Braspennincx指自己沒有想太多，一切只照本能去做。她說：「一切都是本能，自我參加凱林賽開始，一切都按照感覺進行。」

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