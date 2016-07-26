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東京奧運｜女子高球陳芷晴次日表現回升　暫列58位
19 分前
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東京奧運高爾夫球陳芷晴
東京奧運｜女子高球陳芷晴次日表現回升　暫列58位
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香港代表陳芷晴在第2日做出高標準3桿成績。(美聯社)

東京奧運女子高爾夫球項目，香港球手陳芷晴在今日(5日)的第2日比賽，做出高標準3桿的74桿，比昨日成績有改善，當中更打出兩次低標準1桿的小鳥，暫列總成績第58位。

首日以高標準6桿完成，陳芷晴今日在頭9洞，有3洞打出高標準1桿，但在之後的9洞，陳芷晴於第11及14兩個洞打出低標準1桿的小鳥，但之後又有2洞高1桿，最終以74桿成績完成次日比賽，總成績以151桿排第58位。

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美國Nelly Korda次日升上首位(路透社)

美國代表打出低9桿升榜首

至於領先球手方面，今年女子高球錦標賽冠軍的美國球手Nelly Korda在次日打出低標準9桿成績，當中在9個洞打出低標準1桿的小鳥及於第6洞打出老鷹，以總成績低13桿升上第1位。而昨日領先的瑞典球手Madelene Sagström，今日僅做出低標準3桿的68，目前排第5位。丹麥的Nanna Koerstz Madsen、Emily Kristine Pedersen及印度的Aditi Ashok則以總成績低標準9桿並列第2。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜女子高球次日陳芷晴表現回升　暫列58位-279075
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