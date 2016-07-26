東京奧運｜女子400米欄再破世績 美國包攬金銀牌

東京奧運田徑賽場，今日(4日)繼續創出新世界紀錄。在女子400米跨欄，美國的Sydney McLaughlin與隊友Dalilah Muhammad包辦金銀牌之外，Sydney McLaughlin亦打破自己保持的世界紀錄。

在昨日的男子400米欄，由挪威選手打破世界紀錄，而在今日的女子400米欄，亦創出新紀錄。在今年6月底美國田徑隊內測試賽，以51秒90打破世界紀錄的Sydney McLaughlin，準決賽亦以總成績首名晉身決賽，而隊友的Dalilah Muhammad亦緊隨其後晉級。

前兩名同破世界紀錄

在決賽，原本3名美國跑手出戰，可是Anna Cockrell因為被指線道干擾而被取消資格。而Sydney McLaughlin最終以51秒46的時間，打破她保持僅個多月的世界紀錄。至於Dalilah Muhammad亦以51秒58完成，時間亦較Sydney McLaughlin的舊世界紀錄快。而第3名的荷蘭跑手Femke Bol以52秒03完成，亦打破歐洲紀錄。

本屆奧運至今已完成11項賽跑項目，當中有7項打破國家、地區甚至世界紀錄。

相關新聞：

東京奧運｜跑得慢冇得賴地硬 田徑屢破紀錄原因在於塊地？

東京奧運｜印尼女雙金牌得主不止有樓送 祖家領袖送舖又送牛

東京奧運｜新增29宗個案創新高 希臘韻律泳隊多3人確診退賽

東京奧運賽程︱場地單車李慧詩李海恩登場 滑板公園賽展開 (附比賽時間)