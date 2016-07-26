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東京奧運｜中國女足2:8負荷蘭　3場失17粒包尾出局
12 小時前
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東京奧運｜中國女足2:8負荷蘭　3場失17粒包尾出局
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荷蘭由雲迪辛頓建功先開紀錄，並以8:2大勝中國。(路透社)

東京奧運女子足球項目分組賽，在今晚(27日)完成全部賽事，其中，中國女足2:8不敵荷蘭，加上同組贊比亞僅負巴西0:1，因此中國以得失球差跌落榜尾出局。而另一組，日本以1:0小勝智利出線。

中國女足在分組賽首仗負巴西0:5，以及迫和贊比亞4:4之後，最後一仗面對實力強橫的荷蘭。荷蘭上半場12分鐘先由雲迪辛頓（Shanice van de Sanden）扭過中國門將射入空門領先。雖然王珊珊在28分鐘為中國追平，但是貝蓮斯迪恩（Lineth Beerensteyn）在37分鐘及完半場補時梅開二度，為荷蘭半場領先3:1。

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巴西女足以1球小勝贊比亞。(路透社)

下半場瑪頓絲（Lieke Martens）47分鐘及美迪瑪（Vivianne Miedema）於65分鐘為荷蘭再拉開比數，而中國由王妍雯於69分鐘一度再追近比分至2:5。但瑪頓絲、美迪瑪以及後備入替的Victoria Pelova再各入一球，協助荷蘭8:2大勝中國。由於另一場分組賽，巴西只能小勝贊比亞，令贊比亞以較佳得失球升上第3，而中國女足則跌落榜尾出局。

日本小勝智利出線

E組的比賽，日本憑後備上陣的田中美南，於下半場77分鐘入球，以1:0小勝智利，日本成功以4分，取得第2佳的第3名成績，晉身半準決賽。而同組，英國與加拿大打成1:1。

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日本1:0贏智利出線。(路透社)

至於在G組，美國雖然與澳洲打成0:0平手，但由於澳洲之前取得3分，故仍以4分獲得最佳第3名出線。而瑞典就以2:0擊敗新西蘭，以3戰全勝姿態出線8強。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜女足-277658
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