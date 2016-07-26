東京奧運｜女飛魚何詩蓓躋身100米自由泳決賽 再刷新亞洲紀錄

香港「女飛魚」何詩蓓今早出戰女子100米自由泳準決賽，以再破亞洲紀錄的52秒40，在首組以第一名完成，總成績獲第2名躋身決賽，僅較首名的澳洲選手麥姬安（Emma McKeon），相差0.08秒。

贏得200米自由泳銀牌之後，何詩蓓在較短的100米自由泳再爭獎牌。在今早的預賽，何詩蓓與加拿大的Penny Oleksiak、澳洲Cate Campbell以及中國的吳卿風同組。其中Oleksiak是200自銅牌以及4x100米自由泳接力銀牌，而Cate Campbell則在4x100米自由泳接力贏得金牌。

分組再奪首名 總成績僅差0.08秒排第2

何詩蓓在首50米已經帶前，並先以25秒10轉池，之後再繼續保持領先，最終以52秒40，再度打破昨日由她自己創下的亞洲紀錄。

至於另一組的準決賽，預賽最快的麥姬安游出52秒32，較她昨日創下的奧運紀錄慢0.19秒，但仍以最快時間打入明早的決賽。至於何詩蓓就取得總成績第2，較麥姬安慢0.08秒。第3名是Cate Campbell。中國的吳卿風在準決賽僅得16，敬陪末席，未能取得決賽資格。

女子100米自由泳決賽將於香港時間明早9時59分舉行。

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