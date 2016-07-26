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東京奧運｜巴西女足五球輕取國足　英國兩蛋贈智利
1 小時前
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東京奧運｜巴西女足五球輕取國足　英國兩蛋贈智利
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巴西的安迪仙娜在下半場搏得12碼，協助球隊5:0擊敗中國。(路透社)

東京奧運女子足球項目率先展開，中國代表首仗面對巴西，在上半場已失兩球之下，最終以0:5不敵巴西。

從外圍賽取得奧運參賽資格的中國女足，面對上屆四強份子巴西，開賽僅9分鐘就失守，前鋒的迪比拿（Debinha）雖然接應傳中頭槌頂中楣，但隊長的瑪達（Marta）上前補中打開記錄。之後22分鐘，中國隊門將彭詩夢拍出對手射門不遠，再被迪比拿補中，半場巴西領先2:0。

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英國女足憑艾倫韋特的兩個入球，2:0擊敗智利。(路透社)

換邊後中國隊有多次機會，但都未能射破巴西門將芭芭拉以及被門框擋出。之後於74分鐘，馬達再把握中國隊未能解圍，禁區邊射近柱入網。加上80分鐘安迪仙娜（Andressinha）禁區搏得12碼，並親自主射入網。完場前比列絲（Beatriz）再建一功，最終巴西以5:0擊敗中國取得今屆首捷。

瑞典3:0贏美國

其餘的比賽，英國女足憑艾倫韋特（Ellen White）2:0擊敗智利，至於美國在另一場比賽，以0:3不敵瑞典。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜巴西女足五球輕取國足　英國兩蛋贈智利-276856
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