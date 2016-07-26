東京奧運｜巴西泳手奪銅神還原meme 忘我慶祝背後是個堅持的故事

每個奧運的時刻都十分珍貴，早前便有網民發現，周日的男子50米自決賽居然神還原了網絡上的meme！

周日的男子50米自決賽，新飛魚美國的迪素順利以21分07秒贏得金牌，當賽事的焦點都集中在迪素又贏一金時，網絡世界卻翻起了一波風浪，因為銅牌的巴西選手Bruno Fratus居然在賽事作還原了多年前的meme。

慢迪素0.5秒得銅牌的Bruno Fratus一頭光頭，於頒獎台上狂咬銅牌，又在場邊和妻子熱吻慶祝，興奮程度更勝金牌選手迪素和銀牌的法國選手，巧合地和多年前的一個網絡meme神似。

倫奧以0.02秒無緣獎牌

事實上，Bruno Fratus瘋狂慶祝亦不無原因，這名32歲泳手已在泳壇比賽多年，9年前他出戰倫敦奧運的男子50米自決賽，以21分61秒，僅僅以0.02秒不敵第三名的César Cielo得第四名；之後里約奧運同樣項目又僅得第6名，他亦公開指自己因傷無法在家鄉中表現出自己最好的水準：「出於某種原因，我無法游得現在更快。我不知道發生了甚麼，今年非常糟糕。」

成最老奪首面奧運獎牌選手

直至東京奧運終於圓獎牌夢，於50米自贏得銅牌，成為首次贏得奧運獎牌的最年長選手。征戰三屆奧運終於贏得獎牌，難怪Bruno Fratus比其餘兩名選手都興奮，亦巧合的還原了網上的meme。

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