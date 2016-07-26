東京奧運｜巴西選手7戰奧運未言退 3戰山地單車4戰越野滑雪

四年一度的奧運，一生人可以參加一次已經十分幸運，可以出戰兩至三屆奧運，已經是十分具實力的選手。今屆東京奧運巴西便有一名選手七度出戰奧運，其中有3屆是於以山地車選手戰夏季奧運，而4屆以越野滑雪選手戰冬季奧運。

45歲的巴西選手Jaqueline Mourao，於周二完成了東京奧運山地單車賽事，於38名選手中排名第35，是她第3次完成夏季奧運會賽事。Mourao於2004年雅典奧運首戰山地單車賽後，4年後又再北京奧運出賽，不過之後便離開了這項賽事近10年。

於29歲那年，Mourao開始學習滑雪，由於很少巴西人會參加冬季運動，加上Mourao天份亦高，於2006年便獲得都靈冬奧的資格，之後的溫哥華、索契及平昌冬奧都順利參加了越野滑雪，連帶今屆東京奧運，已經是出戰了7屆奧運的元老。

準備再戰下年北京冬奧

Mourao打算明年2月再戰北京冬奧的越野滑雪，到時她便成為8屆奧運選手，打破巴西運動員紀錄，但依然未是出戰奧運最多的選手，加拿大馬術運動員Ian Miller於2012年便創下10戰奧運的紀錄。

Mourao於今屆賽事完結後接受訪問說：「這中間有過很快速的轉變期，在3月我停止了滑雪，然後4月便開始進行山地單車訓練。現在我會再訓練核心肌肉，去加強肌肉力量。」

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