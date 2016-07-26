東京奧運｜巴赫出訪IOC奧組委皆拒分擔保安費 廣島縣市政府硬食

國際奧委會主席巴赫，在日本行程繼續引起爭議。在東京奧運前，巴赫曾出訪廣島，並在原爆紀念碑前獻花。由於廣島縣為巴赫安排時，須封鎖市內及和平紀念公園內的部分地區，並交由一間保安公司負責。廣島縣及廣島市政府曾要求國際奧委會與東京奧組委分擔保安費用，但最終無果，縣與市政府需以各出一半方式分擔。

巴赫在抵達日本後，於7月16日與東京奧組委主席橋本聖子去到廣島和平紀念公園的原爆紀念碑獻花，並到訪原爆資料館。廣島市為此要封鎖部分地區約3個小時，並委託保安公司負責。

縣市政府：市民應該會理解

廣島縣及市政府曾向奧委會及東京奧組委要求分擔保安費，但之後經協議後，縣和市政府將分擔379萬日元（約27.8萬港元）的費用。縣和市政府表示：「縣民與市民應該會理解這是必須要的支出。」

在2016年奧巴馬訪問廣島及2019年教宗到訪廣島，都是由廣島縣及市警方提供保護，故保安費用由縣及市負責。另外，巴赫在到訪廣島演說時，只是到奧運對世界和平的貢獻，但未有觸及廢核問題。

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