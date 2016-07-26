東京奧運｜張家朗奪金背後的男人 法籍教頭Greg似足吳孟達紅爆網絡

香港男子花劍選手張家朗在周一為港奪得史上第2面奧運金牌，除了這名身高193的少年劍神人氣急升，其男花法籍教頭Gregory Koenig亦因比賽時的激情慶祝，被網民改成多個不同Meme，其動作更似足已故香港演星吳孟達《破壞之王》的「非常好」演出。

Gregory Koenig於張家朗出戰男子花劍決賽時表情激動，一時大聲叫喊，一時拍手手指指鼓勵張家朗，其激情演出令網民看得如痴如醉。整個社交媒體除了被張家朗奪金洗版外，亦有不少Greg的改圖，其中決賽Greg的單手指向張家朗奪金一刻的動作，便成了網民的好材料。

張家朗教練Meme紅爆網絡

不少有網民將他的手指動作配上潮文「我就係要呢啲」、港足經典金句「艾馬！There There！」最令人惹笑必數網民配上已故香港演星吳孟達於《破壞之王》的非常好」演出，令Greg於網絡上人氣一時無兩。

賽後Greg接受電視訪問時亦激動得眼濕濕：「我為香港感到驕傲，儘管我們沒有贏過太多奧運獎牌，我們一起奮鬥了三年，這是令人歡欣的時刻，我為所有曾經幫助我們的人感到驕傲。」

法籍教練Gregory Koenig於2018年12月加入港隊，自此成為了港隊進化背後的男人。Greg加入後為港隊帶不少新訓1元素，有別於以往的劍擊訓練，亦加入球類活動、war game及其他身體協調訓練。張家朗於賽前便指Greg加入後多了不少交叉訓練：「以往只做健身重訓強化肢體肌力，但教練會叫大家將重量和心肺合一訓練，重訓完即去踩單車。」是港隊成功不可缺少的男人。

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