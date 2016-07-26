東京奧運｜張家朗晉級16強平個人奧運紀錄

香港男子花劍代表張家朗，於周一男花32強賽事以15:12擊敗法國老將Julien Mertine，16強將會對世界第一的意大利劍手Alessio Foconi。

今屆港隊東京奧運開幕禮持旗手張家朗於周一出戰男子花劍32強賽事，身高達193，他於開賽便靠手長腳優勢，多次進攻得手連取5分，領先至8:3。只是對手兩下突擊，第1節完結時追近至6:8。

第2局時，雙方一度打成10:10平手，之後比賽餘下2分鐘，張家朗換劍後再度領先11:10，此時對手多次採取主攻，但依然無法扭轉局面，最終張家朗於最後一劍刺中對手，以15:12順利晉級。

平個人奧運最佳紀錄

2016年的里約熱內盧奧運，19歲的張家朗首戰奧運於16強止步，已為男花寫下奧運最佳成績。今日13:55，他將會對上意大利劍手Alessio Foconiz，力爭更好成績。

31歲的意大利劍手Alessio Foconiz來頭亦不少，他自6歲便開始練劍，過去他曾贏得3屆世界盃及1次世錦賽冠軍，是現時世界排名第一的劍手。

相關新聞：

東京奧運｜男子三項鐵人港隊奧斯卡第33名 創港隊最佳成績

東京奧運｜張小倫首戰奧運 男子花劍64強僅負德國劍手