東京奧運｜張家朗與加素合照集郵 西班牙籃球員高足劍壇193成個頭

已回港接受隔離檢疫的劍壇193張家朗今早於IG Story上載照片，與剛退出西班牙籃球國家隊的前NBA湖人名將保羅加素(Pau Gasol)合照，並獲對方轉載，更加上「恭喜」字句和金牌貼照。乍看照片，這位叱吒球壇的西班牙「高手」，身高193厘米的張家朗拍埋去彷彿變成小矮人，原來對方身高達215厘米，比張家朗高足一個頭。

西班牙前日(3日)於東奧男籃8強賽不敵美國隊出局，現年41歲的保羅加素和年輕5歲的弟弟馬克加素，確定將退出西班牙國家隊。保羅加素指，現時會好好考慮未來方向，但就未決定會否正式退役。保羅加素為西班牙男籃出戰多年，為國家隊在三個不同大賽贏過11面獎牌，包括2006年籃球世界盃，2009、11和15年的歐錦賽冠軍，亦在歷屆奧運贏得2銀1銅。今屆東奧，西班牙國家隊特意編排加素兄弟同場上陣。

相關新聞：

東京奧運｜港女乒團反勝德國3:1 再奪一面銅牌

東京奧運｜不敵西班牙「一姐」 劉慕裳轉戰銅牌賽

東京奧運｜男子10公里馬拉松游泳港將方胤第22名完成

東京奧運賽程︱李慧詩劉慕裳衝擊獎牌 港女乒團體戰德國爭銅 (附比賽時間)