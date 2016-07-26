東京奧運｜「劍神」張家朗4強再贏 肯定為港收獲獎牌

香港劍手張家朗在男子花劍個人賽打入決賽，肯定為港收獲獎牌。在香港時間傍晚舉行的4強賽，以15:10擊敗捷克的Alexander Choupenitch，歷史性有香港劍擊運動員打入奧運決賽。

連挫法國、意大利及俄羅斯3名劍手，張家朗晉級4強表現更見自信。開賽就先取3分領先。之後張家朗曾擴大比分至7:2，但之後被Alexander Choupenitch連取5分追平。之後張家朗穩住狀況又連取6分，將比分再拉開至13:7，而在首節完的時候，張家朗領先13:9。

張家朗在第二節再取1分，雖然Alexander Choupenitch一度追回1分，但最終張家朗仍以15:10晉級，打入今晚決賽。

張家朗決賽戰上屆花劍金牌得主

張家朗將於香港時間今晚8時10分迎戰意大利的Daniele Garozzo。Daniele Garozzo是上屆里約奧運的花劍個人金牌得主，在另一場的4強，Daniele Garozzo以15:9擊敗東道主日本的亞洲冠軍劍手敷根崇裕。Daniele Garozzo目前世界排名第7，在今年3月的多哈劍擊巡迴賽只得第17名，並曾不敵今仗負於張家朗的Alexander Choupenitch。

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