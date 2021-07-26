東京奧運｜張家朗16強淘汰世界第一劍手 蔡俊彥負亞洲冠軍

東京奧運男子花劍個人賽，香港的張家朗以15:3的比數，擊敗意大利世界排名第一的Alessio Foconi，強勢闖入8強。至於另一名香港代表蔡俊彥則以6:15不敵敷根崇裕。

已取得個人奧運最佳成績的張家朗，在16強面對世界排名第一，意大利的Alessio Foconi。張家朗今場採取主動，一開賽先取3分領先。Foconi似乎未有料到張家朗的進擊，迅速被張家朗將比數拉開至13:3的差距。在第一節休息後張家朗強攻再取2分，只消10分鐘就將該名世界排名第一劍手淘汰。

張家朗半準決賽對手會是俄羅斯的Kirill Borodachev，該21歲劍手目前世界排名36，在今年於多哈舉行的巡迴賽取得過第14名，而同一項賽事，張家朗獲得第10名，而蔡俊彥更是第5名。而他還有一位孖生兄弟Anton Borodachev，在較早前的32強被美國劍手Nick Itkin淘汰，而Kirill Borodachev在16強正是為兄弟「報仇」擊敗Nick Itkin。

蔡俊彥先勝後負 16強止步

至於另一場的16強賽事，世界排名第8的香港代表蔡俊彥。面對東道主的日本劍手敷根崇裕，蔡俊彥雖然先取2分領先。但是敷根崇裕站穩陣腳後，即連取3分反先，其後敷根崇裕再增5分，將比數反超至8:3，而最終敷根崇裕亦以15:6淘汰蔡俊彥。

相關新聞：

東京奧運︱陳晞文次日表現急升 總成績升上第8

東京奧運｜日本巴西兩13歲少女包辦滑板金銀牌

東京奧運｜鄧俊文及謝影雪決勝局反勝德國組合 取得混雙分組出線

東京奧運｜男子三項鐵人港隊奧斯卡第33名 創港隊最佳成績

東京奧運｜張小倫首戰奧運 男子花劍64強僅負德國劍手