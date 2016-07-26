東京奧運｜張家朗8強逆轉勝 破俄國劍手入4強今晚爭獎牌

東京奧運男子花劍個人賽，香港代表張家朗在8強逆境下反勝俄羅斯的Kirill Borodachev，打入今晚(26日)的4強，有望爭取獎牌。

16強快劍淘汰世界排名第一的意大利劍手，張家朗在8強面對年輕的俄羅斯代表Kirill Borodachev，開賽一度被對手拉開比數至1:5。不過張家朗稍後穩住陣腳，逐分追近。

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第一節追至差一分

不過Kirill Borodachev與張家朗互相得分之下，曾領先至14:9。滿以為有5個賽點的Kirill Borodachev，卻被張家朗連取4分，追至14:13完第一節。

在第二節比賽，張家朗乘勝追擊再下一城，追平14:14。在最後一劍裁判判張家朗得分，令張家朗劣勢下反勝晉級。張家朗將於傍晚6時20分上演4強賽事對捷克的Alexander Choupenitch，而無論勝負，都需在今晚舉行的決賽或銅牌戰上陣。

Alexander Choupenitch在另一場的8強淘汰埃及的Mohamed Hamza。Alexander Choupenitch目前世界排名26，在今年多哈舉行的巡迴賽曾負於另一名香港劍手蔡俊彥。