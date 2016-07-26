東京奧運｜張小倫首戰奧運 男子花劍64強僅負德國劍手

東京奧運男子花劍個人賽今早(26日)展開，香港代表的張小倫率先在64強出戰，這位首次出戰奧運的36歲劍手在一度領先6分之後，最終以14:15僅負於德國的Andre Sanita。

對於36歲張小倫來說，今屆是他首次出戰奧運。面對德國的Andre Sanita，開賽雖然先被對手取得領先，不過張小倫之後逐漸進入狀態，首節追至落後6:7。第二節張小倫一度連取6分，以14:8的比數拉開雙方差距，完該節前張小倫仍領先14:10。可是之後張小倫第三節未能保持狀態，再被對手連取5分，終以14:15僅負。

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心急取勝致未能爭取最後1分

賽後張小倫表示，當時自己領先甚多，非常渴望取勝，但是自己表現急燥未能最終取勝。對於自己的用劍一度故彈，張透露自己過去都斷過3、4次，而換劍後對集中力有點影響。

對於自己首次出席奧運，張小倫表示是難得的機會，而今次已盡了全力，希望之後的團體賽可以有更好發揮。

港隊另外兩名劍手蔡俊彥、張家朗在之後32強賽事上陣。其中張家朗率先以15:12擊敗法國的Julien Mertine晉身16強。