東京奧運｜張雨霏200米蝶封后 中國女4x200米自破世績奪金

中國泳隊一眾女將昨於泳館大豐收，連取兩面金牌之餘，並在女子4x200米自由泳接力打破世界紀錄及女子200米蝶泳奧運紀錄。



其中，以準決賽最快時間2分4秒89取得首名晉級決賽的張雨霏，面對兩名美國泳手狙擊之下，仍輕鬆以2分3秒86、破奧運紀錄，奪得中國泳隊在今屆奧運的首面金牌。

其後張雨霏與楊浚瑄、湯慕涵及李冰潔，在女子4x200米自接力上陣。第一棒的楊浚瑄一開始就帶前，並率先以1分54秒37觸池，之後湯慕涵雖然被澳洲的麥姬安追過，但是在最後50米發力再追過對手重新領先。第三棒的張雨霏雖然在50米後被澳洲隊追過，但最後50米仍能反先。最後一棒的李冰潔之後保持優勢，以7分40秒33完成，打破澳洲泳隊在2019年世錦賽保持的世界紀錄。為中國取得第2面東京奧運游泳金牌。

23歲的江蘇姑娘張雨霏今屆已取得2金1銀，之後將會在50米自由泳上陣。

美國隊長迪素膺新飛魚

至於「男飛魚」的決賽，24歲、美國的迪素(Caeleb Dressel)今屆擔任泳隊隊長之一，早前已協助美國奪得男子4x100米自由泳接力金牌，昨在男子100米自由泳的飛魚決賽，更以47秒02破奧運紀錄奪金。