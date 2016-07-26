東京奧運｜德國單車教練稱非洲選手「騎駱駝的人」被召回國

東京奧運強調弘揚包容平等、尊重人權、消除歧視和男女平等的奧運新理念。德國奧運單車隊教練在賽事期間，涉嫌侮辱非洲選手，被德國奧運體育聯會解除職務，須即時回國。

東京奧運28日進行自由車男子個人計時賽，德國自行車聯盟(BDR)運動總監兼總教練Patrick Moster於場邊，觀看德國選手Nikias Arndt試圖趕上前方的阿爾及利亞選手Azzedine Lagab和厄立特里亞選手Amanuel Ghebreigzabhier兩名非洲對手時，大叫：「快！追過那騎駱駝的人！」當時全程被攝影機轉播，並於德國直播出街，

主持人即時指責，這名身兼國家隊單車隊總監的總教練言論不當，國內輿論亦批評他種族歧視。事件亦立即引發各界批評。

非洲組織：道歉是不夠 促辭去所有相關職位

德國奧林匹克運動協會(DOSB)於29日宣布，Patrick Moster已被解除東奧單車運動總監兼總教練的職位，並快將回國；該協會主席Alfons Hörmann表示，Patrick Moster「違反了奧林匹克精神」，並強調公平競爭、尊重和寬容在德國隊中都是絕對不容侵犯的。

當時獲莫斯特加油、最後排名第19的德國選手Nikias Arndt亦表示，對Patrick Moster的發言感到「震驚」，並指那是「不可接受的」；另外，包括德國自行車聯盟、國際自由車總會(UCI)等組織，都一致譴責Patrick Moster的言論。

Patrick Moster於28日公開道歉，表示他當時因情緒高昂，以致說出不當措詞，強調無意冒犯任何人，並表達誠摯歉意。

不過Patrick Moster此舉並未獲得所有人接受，如促進非洲發展單車運動的「非洲隊崛起」(Team Africa Rising)組織，在社交平台呼籲Patrick Moste立即辭去所有相關職位，強調「道歉是不夠的」。

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