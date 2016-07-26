東京奧運｜意大利男子4x100接力奪金 中國隊得第4

東京奧運男女子4x100米接力決賽，金牌分別由意大利及牙買加奪得。

周五東京奧運田徑場壓軸賽事，男子4x100米接力決賽出現驚險賽果。東道主日本於第9線出賽，可惜他們第一棒交接便出現失誤被取消資格。而今屆贏得100米飛人金牌的意大利跑手積及斯，於第8線負責第2棒，意大利直到第4棒交接前都落後於英國，到了最後直路，才由菲利普爆發出強勁衝刺，衝線前僅僅快過英國的米切爾0.01秒，結果意大利以37.5秒贏得金牌，這是他們國家史上最佳紀錄。

最後被反超的英國，僅慢0.01秒得銀牌，而第三位是加拿大，兩隊同樣做出今個賽季的最好成績。中國隊亦有好表現，以37秒79得第4名，同時亦追平全國紀錄。相反，短跑強國牙買加卻僅得第5名，而美國就更加在預賽便出局，反映徑賽的新時代已經降臨。

牙買加由頭帶到尾

另一方面，同日舉行的女子4x100米接力決賽，牙買加早早便帶出，結果由頭帶到尾以41秒02順利贏得冠軍，美國則以41秒45得第2，第3是跑出41秒88的英國。至於中國則跑出42秒71得第6名，這已經是史上最佳成績。

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