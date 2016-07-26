東京奧運｜意大利選手20公里競步奪金 札幌民眾繼續觀戰

東京奧運的馬拉松及競步項目，安排在北海道札幌市舉行。今日(5日)舉行的男子20公里競步，意大利的Massimo Stano擊敗兩名東道主日本選手奪得金牌。

在北海道進行的競步賽，仍受炎熱的天氣影響，比賽的札幌仍錄得攝氏33度的高溫。在2018年的世界盃競步賽上，曾獲得第3名的Massimo Stano開賽首2公里排13，在4公里開始升上第6，而原本首2公里領先的山西利和在4公里跌落第22。

中國兩選手分列第7、8名

到6公里Massimo Stano與日本的池田向希、山西利和，以及中國的王凱華都於前列位置。不過到14公里，王凱華開始落後，山西利和搶住首位，Massimo Stano僅次其後。Massimo Stano在16公里開始領前，山西利和繼續跟隨。最終Massimo Stano以1小時21分05秒奪得金牌，第2是池田向希，與第1名差9秒，而山西利和則得第3。中國的王凱華最後得第7，而另一名中國選手張俊得第8。

另外，北海道雖然申請賽事不設觀眾，但比賽期間仍有民眾在路旁觀戰。

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