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東京奧運｜意大利選手20公里競步奪金　札幌民眾繼續觀戰
48 分前
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東京奧運意大利20公里競步馬拉松Massimo Stano池田向希山西利和王凱華張俊
東京奧運｜意大利選手20公里競步奪金　札幌民眾繼續觀戰
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意大利選手Massimo Stano在男子20公里取得金牌。(路透社)

東京奧運的馬拉松及競步項目，安排在北海道札幌市舉行。今日(5日)舉行的男子20公里競步，意大利的Massimo Stano擊敗兩名東道主日本選手奪得金牌。

在北海道進行的競步賽，仍受炎熱的天氣影響，比賽的札幌仍錄得攝氏33度的高溫。在2018年的世界盃競步賽上，曾獲得第3名的Massimo Stano開賽首2公里排13，在4公里開始升上第6，而原本首2公里領先的山西利和在4公里跌落第22。

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Massimo Stano與日本的山西利和賽後互相祝賀。(路透社)

中國兩選手分列第7、8名

到6公里Massimo Stano與日本的池田向希、山西利和，以及中國的王凱華都於前列位置。不過到14公里，王凱華開始落後，山西利和搶住首位，Massimo Stano僅次其後。Massimo Stano在16公里開始領前，山西利和繼續跟隨。最終Massimo Stano以1小時21分05秒奪得金牌，第2是池田向希，與第1名差9秒，而山西利和則得第3。中國的王凱華最後得第7，而另一名中國選手張俊得第8。

另外，北海道雖然申請賽事不設觀眾，但比賽期間仍有民眾在路旁觀戰。

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有札幌民眾選擇在室內觀戰。(路透社)
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雖然不設觀眾，但札幌市內仍有民眾觀戰。(路透社)
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雖然大會派出人員呼籲民眾自律，但札幌市仍有大批民眾觀戰。(路透社)
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大批民眾在路旁觀戰。(路透社)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜意大利選手20公里競步奪金　札幌民眾繼續觀戰-279093
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