東京奧運｜戴利最後一屆奧運奪金 男子雙人10米台險勝中國奪冠

曾被稱為英國跳水神童，第4次出戰奧運的戴利（Tom Daley）已來到運動員生涯尾聱，在東京奧運的跳水項目男子雙人10米高台，英國的戴利夥拍李爾（Matty Lee），以總成績471.81擊敗中國曹緣及陳艾森的組合，在他最後一次奧運會奪得至少一面金牌。

2008年北京奧運以13歲之參賽，被喻為英國的跳水神童。雖然該屆賽事戴利未能取得獎牌，但是仍得到注視。之後2012年的倫敦奧運，戴利在男子10米高台贏得銅牌，之後2016年里約奧運亦收獲雙人10米高台的銅牌。

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曹緣陳艾森第4跳失手

來到東京奧運，戴利夥拍23歲的李爾出戰。戴利與李爾的組合雖然在頭3跳表現僅排第2。不過在第4跳，英國組合選擇難度3.6的向後翻腾三周半，並成功以高水準的表現完成，取得93.96分。相反中國組合雖然同時採用向後翻腾三周半，但表現失手，僅得73.44分，在該跳表現排名第6，令戴利取得反超前。

之後兩跳戴利與李爾保持平穩，而中國組合雖然都保持水準，但中國的曹緣及陳艾森最終總分仍以1.23之差不敵戴利與李爾。令戴利終於贏得一面奧運金牌，戴利之後還會參與男子10米高台的個人項目。