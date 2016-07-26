東京奧運｜戴資穎挫辛杜 決賽爆發中台大戰
5 小時前
東京奧運｜戴資穎挫辛杜 決賽爆發中台大戰
中華台北金牌希望戴資穎，在周六東京奧運羽毛球女單4強，輕鬆以2:0擊敗印度強手辛杜，將於決賽會師中國的陳雨菲。
打法向來刁鑽的戴資穎，開局後先落後8:11，力追至18平手，之後更連取3分，以21:18反勝辛杜，搶得先機。戴資穎在第2局愈戰愈勇，辛杜的發球威力卻大減，雙方一度相差8分，最終「戴戴」以21:12再下一城，以直落兩局取勝，殺入決賽。
首度打入奧運決賽
雖然贏過亞運、亞錦賽、BWF世界巡迴賽總決賽，而且長時間佔據一姐寶座，但27歲的戴資穎從未晉身奧運或世錦賽決賽，包括在2012、16年奧運都在16強出局，今次屬於零的突破。
另一場4強戰為中國內訌，由頭號種子陳雨菲硬撼何冰嬌。陳雨菲以21:16反勝，先贏一局，何冰嬌在第2局頂住對方後上的壓力，以21:13追成平手。進入決勝局，陳雨菲雖然一度左腳腳趾受傷，但仍然保住開局的優勢，以21:12拿下勝利，將與戴資穎爭奪后冠。
相關新聞：
東京奧運︱贏伍家朗的那個男人再創歷史 爆冷再挫南韓世青冠軍入4強
東京奧運｜20歲仔奧運首秀力退中國老將 幫白俄保住男子彈床金牌
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜戴資穎挫辛杜-決賽爆發中台大戰-278285