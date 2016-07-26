東京奧運｜戴資穎Facebook撰文感激支持 對手一句話令她爆哭

世界排名第一的羽毛球「一姐」戴資穎於東京奧運女單決賽不敵中國的陳雨菲，再度飲恨奧運。賽後她於Facebook發文，感激各位對她的一直支持。

戴資穎在決賽雖然表現得相當主動，但她出現多個失誤，最終以局分1:2落敗。不過，雖然衝金失敗，但她也為中華台北奪得一面女單銀牌，已創造中華台北史上最佳的成績。

她賽後於Facebook發文：「第三度踏上這個夢想中的舞台，終於闖進了決賽，但無法站在最高的頒獎台上，總是有那麼一點遺憾，但不完美總是存在著，才有動力去追求更好的結果。」此外，她多謝各位支持者、對她幫過忙的人以及整個羽毛球團隊。不過，她於文字中亦暗示，今屆或許是她最後一屆參加的奧運。

4強對手辛度鼓勵 戴姿穎爆哭

戴資穎同時於文章中分享一個小故事：「比完賽下來之後，我本來對自己的表現還算滿意，後來辛度（戴4強對手）跑過來抱著我，捧著我的臉，告訴我：我知道妳很難受，妳已經表現的很好，只是今天不是妳的局。然後把我擁在懷裡說：她都知道。」戴表示，受到辛度的真誠鼓勵，她直接爆哭。

這名佔據羽壇「一姐」多年的球手發文6小時，文章已有超過60萬個讚好。她最後說：「再次感謝大家的支持與鼓勵。謝謝你們一起陪我走到現在。」