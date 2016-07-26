東京奧運｜挪威跑手400米欄奪金 破自己一個月世界紀錄

東京奧運再創世界紀錄。在今日(3日)舉行的男子400米跨欄項目，挪威跑手（Karsten Warholm）以打破自己保持個多月的世界紀錄成績，奪得金牌。

上個月在奧斯陸舉行的田徑聯賽，才剛立下新世界紀錄的Karsten Warholm，在今次賽事亦以預賽首名晉級。而他與美國的Rai Benjamin在過去兩年不斷跑出400米跨欄的紀錄，故今仗最大競爭仍是二人。

同場5個地區或國家紀錄誕生

Karsten Warholm最終以45秒94，打破了他保持僅1個月多的世界紀錄，而Rai Benjamin亦跑出46秒17，比Karsten Warholm一個月前的世界紀錄都快0.53秒。而同場連同Rai Benjamin的北美紀錄，合共打破5個地區或國家紀錄，以及追平1個國家紀錄。

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