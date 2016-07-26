東京奧運｜挫伍家朗後4強止步 科頓不敵安賽龍轉戰銅牌賽

周日東京奧運男子羽毛球單打4強，擊敗了香港代表伍家朗、危地馬拉羽毛球的科頓面對丹麥好手安賽龍直落兩盤不敵對手，安賽龍將會爭取個人首面奧運金牌。

今仗4強兩者球路都為主攻，首盤兩人比分十分接近，以3:3平手後，科頓一度拉開至6:3，然後身高6尺4的安賽龍追平至7:7後反先，以11:8半場休息。之後比分你來我往，於順風區的科頓接連進攻得手，將比分逼至18平手後，被安賽龍連得3分，後者以21:18先取一局。

第2局兩人打成5:5平手後，安賽龍便以穩健的防守控制了節奏，多次以網前打亂科頓的進攻，半場以11:6領先。之後安賽龍一度加快速度將比分拉開，至最後一球科頓自己打出界，令安賽龍第2局以21:11贏波，將會晉級決賽，對手為諶龍或金廷的勝方。

安賽龍力爭個人首面奧運金牌

今仗贏波後，安賽龍成為首位丹麥球手打入奧運決賽爭取金牌，亦打破前輩基特於2000年悉尼奧運4強的最佳成績。而安賽龍於2016、2017年分別贏得湯姆斯盃及世錦賽冠軍後，終於有機會挑戰奧運金牌。

雖然科頓於今場4強落敗，但他依然有機會在明日銅牌戰，如順利贏波將會是危地馬拉史上第二面獎牌。