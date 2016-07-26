東京奧運｜挫何詩蓓女泳手再奪兩金 麥姬安成今屆最強女飛魚

於東京奧運女子100米自由泳決賽，快香港代表何詩蓓一步觸池的澳洲泳手麥姬安（Emma McKeon），在周日的賽事中再添兩金。27歲的麥姬安於女子4x100混合接力及個人50米自都順利奪金，單屆奧運贏得4金3銅，合共以11面奧運獎牌成為澳洲最多獎牌選手。

麥姬安是一名十分全面的泳手，上屆里約奧運，她已經為澳洲贏得女子4x100自接力金牌，以及4x200自和4x100混合接力銀牌，她個人亦贏得200米自的銅牌。

全面爆發 囊括7面獎牌

今屆東京奧運麥姬安全面爆發，於其主項自由式及蝶式都有好發揮，早前她已經於女子100米自決賽力壓何詩蓓以及4x100米自奪金，今日她又在4x100混合接力及個人50米自贏得金牌，兩項賽事都創出新奧運紀錄。

這名澳洲女泳手連帶今屆100米蝶、4x200米自及男女子4x100混合贏得銅牌，她成為首名女選手於單屆奧運贏得7面獎牌，成為今屆最強女飛魚。

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