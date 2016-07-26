東京奧運｜挺過坎坷成長 郭婞淳3破紀錄為中華台北奪首金

東京奧運女子舉重59公斤級賽事，中華台北的「舉重女神」郭婞淳抓舉103公斤創奧運紀錄，加上挺舉133公斤助中華台北贏得今屆首面金牌。

周二中華台北的「舉重女神」郭婞淳出戰東京奧運女子59公斤量級賽事，這名人氣極高的選手先於抓舉創下奧運紀錄的103公斤，之後挺舉133公斤，總和236公斤奪冠，3項都破奧運紀錄下為中華台北贏得今屆首面金牌。

出生時體重過輕、胎位不正

事實上，郭婞淳近年為中華台北於舉重界贏盡掌聲，2017年世大運造出世界紀錄的挺舉142公斤，之後又贏得亞運、世錦賽、亞錦賽等國際大賽金牌，目前更是59公斤級的三項世界紀錄保持者。

唯一切風光背後，這名台灣阿美族女孩初出生卻有體重過輕、臍帶繞頸、胎位不正等問題。郭婞淳的家境清貧，加上積欠房貸，又要時常到親戚家寄居，連早餐亦非常常有得吃。幸好郭婞淳醉心運動，中學便在學界舉重贏得金牌，掃盡體育獎學金外亦令她進入國家隊接受訓練。

只是郭婞淳備戰2014年亞運時不慎被槓鈴壓傷，右邊大腿肌肉嚴重撕裂，外界一致不看好她可以復出回到原有狀態。不過，拒絕認命的正是運動員的特色，郭婞淳硬是突破自我，先是2016年里約奧運取得銅牌，2017、2018年的世錦賽金牌等，周二她更成為中華台北的英雌，贏得今屆首面金牌。

面對逆境，郭婞淳愈是不認命：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」知道自己家鄉需要醫療幫助，便將自己的奪牌獎金捐出，資助價值150萬台幣的救護車：「人生不只是贏得比賽，而是幫助別人一起完賽。」

被運動影響生命，同時郭婞淳亦用運動影響別人的生命，這正是奧運運動員最美麗的一刻。

東京奧運相關新聞：

東京奧運｜克服重傷 百慕達三鐵女將與丈夫教練贏得史上首金

東京奧運｜廣田彩花十字韌帶受傷堅持上陣 日本羽毛球女雙熱血晉8強

東京奧運｜日本乒乓混雙挫中國奪金 水谷隼、伊藤美誠背後藏感人兄妹情

東京奧運｜中國女排兩連敗 直落3局不敵美國

東京奧運｜港兩代金牌得主對談 李麗珊訪張家朗：等咗廿多年搵人接我金牌

東京奧運｜張家朗奪金 陳約臨採訪變示愛︰送飛吻俾你

東京奧運｜張家朗奪金背後的男人 法籍教頭似足吳孟達紅爆網絡