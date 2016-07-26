東京奧運｜新增街頭運動項目 冀吸引年輕人關注

今屆東京奧運新增不少街頭運動，其中在新增的5個比賽項目中，便包括滑板、滑浪、運動攀爬、空手道，以及棒疊球；而籃球項目亦新增了3人籃球，令今屆奧運賽事更吸引年輕運動迷的注意。

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3人籃球項目雖然是首次登上奧運舞台，不過首次的國際賽事源自2010年的青年奧運會。這項運動雖然源起於美國街頭比賽，但是美國在國際籃聯舉行的世界盃或是巡迴賽，都未見有優秀成就，而今屆美國隊亦未能取得男子3人籃球的出賽資格。在男子3人籃球項目，最成功的反而是塞爾維亞。

塞爾維亞MJ 力爭3人籃球金牌

塞爾維亞在男子3人籃球戰績突出，至今6屆世界盃之中，贏得4次冠軍和1次亞軍，當中被喻為塞爾維亞米高佐敦(MJ)的Dušan Domović Bulut，更是3人籃球界的頂級球手。Bulut過去兩次贏得3人籃球世界盃最有價值球員，以及兩次3人籃球世界巡迴賽最有價值球員，這位35歲的3人籃球界MJ，將帶領塞爾維亞爭奪首個奧運3人籃球金牌。

滑板將是最多年輕運動員項目

另一項新加入的街頭運動是滑板。同樣是美式街頭運動，滑板今屆將誕生4面金牌，分別為男女子的街頭賽以及公園賽。其中街頭賽就以橫向為主，參賽者利用樓梯、扶手、路壆等進行花式、跳躍等，並以運動員的流暢度、難度、速度、動作等評分。公園賽則是以兩邊滑道進行跳躍等的表演。

在今屆各項目中，滑板擁有最多年輕選手，除了女子公園賽出現兩名年僅12歲的選手外，女子街頭賽亦有兩名分別13歲的代表，分別是Rayssa Leal以及日本的西矢椛，當中莉奧更是女子街頭賽世界排名第2的選手。而世界排名第一的選手，巴西的Pamela Rosa也只不過是21歲。

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斯洛文尼亞美女攀石搶金

運動攀爬即是攀石運動，分為難度攀爬（Lead）、抱石（Bouldering）和速度攀爬（Speed），首次加入奧運的運動攀爬只分為男女子全能，將誕生兩面金牌，故將會以選手在3個細項的成績定出冠軍。在運動攀爬項目上，斯洛文尼亞美女Janja Garnbret是女子組的金牌焦點，她在2019年的世錦賽，於難度攀爬取得第1名，以及在抱石取得第2，僅於速度攀爬得第6，但總成績仍獲得冠軍。而日本的野口啓代則排第2。在男子組方面，日本的楢崎智亞則在世錦賽以第1名贏得奧運資格，他在3個項目都取得前2名的成績奪冠。

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至於滑浪項目，今屆則只有男女子兩個項目，其中美國的Kolohe Andino是其中一位值得注意的選手，27歲的Andino父親都是一位滑浪選手，在2009年以15歲之齡贏得美國滑浪冠軍，成為最年輕的冠軍得主。不過，安迪奴於2月時受傷，但預計可復出戰奧運。至於另外的值得留意的選手，還有巴西的Ítalo Ferreira及Gabriel Medina，他們3人皆是27歲，於2019年的世界滑浪運動會取得前3位及奧運資格。而日本的五十嵐カノア，亦是有力衝擊獎牌。